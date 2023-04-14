Шэмс Чарания: совладелец «Милуоки» завершил продажу своей доли в клубе за $ 3,5 млрд

Совладелец «Милуоки Бакс» Марк Ласри завершил продажу своей доли в клубе за $ 3,5 млрд владельцу команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Кливленд Браунс» Джимми Хасламу, сообщает инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что Джимми Хаслам также владеет компанией Haslam Sports Group и командой МЛС «Коламбус Крю».

Напомним, Ласри приобрёл часть акций «Милуоки» за $ 550 млн в 2014 году. В 2021 году «Бакс» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации, выиграв финальную серию у «Финикс Санз» — 4-2.

В нынешнем сезоне «Милуоки» занял первое место в Восточной конференции с показателем 58-24. В плей-офф «Бакс» сыграют с победителем пары «Майами Хит» — «Чикаго Буллз».