НБА оштрафовала «Даллас» за танкинг на $ 750 тыс.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать «Даллас Маверикс» за танкинг, сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, в одном из последних матчей регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» тренерский штаб «Маверикс» принял решение не задействовать ряд основных игроков, а именно: Кайри Ирвинга, Джоша Грина, Макси Клебера, Кристиана Вуда и Тима Хардуэя. А лидер команды Лука Дончич провёл на площадке лишь 13 минут. При этом у «Далласа» ещё были шансы на попадание в плей-ин.

«Расследование НБА пришло к выводу, что «Маверикс» нарушили политику предоставления отдыха игрокам и продемонстрировали своими действиями желание проиграть матч, чтобы повысить шансы сохранить выбор в первом раунде драфта 2023 года», — написал Чарания на своей странице в социальных сетях.

«Даллас» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в зону плей-ин.