Стали известны четвертьфинальные пары плей-офф Евролиги

Сегодня, 14 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги, после которых определились позиции, которые заняли команды по итогам турнира в преддверии плей-офф, а вместе с тем и все четыре четвертьфинальные пары.

Греческий «Олимпиакос» в четвертьфинале встретится с турецким «Фенербахче», испанская «Барселона» — с литовским «Жальгирисом», мадридский «Реал» — с сербским «Партизаном», а «Монако» — с израильским «Маккаби».

Победителем регулярного ечмпионата Евролиги стал греческий «Олимпиакос», одержавший 24 победы и потерпевший 10 поражений.

Евролига. Пары 1/4 финала

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция)

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва)

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия)

«Монако» (Монако) — «Маккаби» (Израиль)