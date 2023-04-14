Стали известны четвертьфинальные пары плей-офф Евролиги

Сегодня, 14 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги, после которых определились позиции, которые заняли команды по итогам турнира в преддверии плей-офф, а вместе с тем и все четыре четвертьфинальные пары.
Греческий «Олимпиакос» в четвертьфинале встретится с турецким «Фенербахче», испанская «Барселона» — с литовским «Жальгирисом», мадридский «Реал» — с сербским «Партизаном», а «Монако» — с израильским «Маккаби».
Победителем регулярного ечмпионата Евролиги стал греческий «Олимпиакос», одержавший 24 победы и потерпевший 10 поражений.
Евролига. Пары 1/4 финала
«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция)
«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва)
«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия)
«Монако» (Монако) — «Маккаби» (Израиль)
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