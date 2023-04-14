Харден: почему-то сейчас никто не говорит, что я поступил умно, когда ушёл из «Бруклина»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о своём уходе из «Бруклин Нетс» по ходу прошлого сезона НБА в рамках обмена.

«Я не хочу углубляться в эту тему, но тогда происходило много вещей внутри коллектива. Это была одна из причин моего решения уйти. Все тогда говорили обо мне свысока, критиковали, но почему-то сейчас никто не говорит, что я поступил умно, когда ушёл из «Бруклина». Мне не нужно признание, но я рад преображению команды. Желаю им всем удачи, они превратили то, что было, в нечто стоящее», — приводит слова Хардена Sixers Wire.

В первом раунде плей-офф «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Бруклин Нетс». Первая игра в рамках этого противостояния пройдёт 15 апреля.