Результаты всех матчей Евролиги 14 апреля, итоговая турнирная таблица регулярного сезона

Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» одержал победу над «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев со счётом 87:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тибор Пляйсс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе «Монако» 16 очков набрал Йоан Макунду.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» в гостях одержал победу над «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 20 очков. В составе «Баварии» 14 очков набрал Кори Уолден.

В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее греческого «Панатинаикоса». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данте Экзам, набравший 18 очков. В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Дуэйн Бэйкон.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Валенсией». Встреча состоялась на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 85:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков. В составе «Валенсии» 14 очков набрал Джаред Харпер.