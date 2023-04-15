Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 14 апреля, итоговая турнирная таблица регулярного сезона

Результаты всех матчей Евролиги 14 апреля, итоговая турнирная таблица регулярного сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» одержал победу над «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев со счётом 87:72. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тибор Пляйсс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе «Монако» 16 очков набрал Йоан Макунду.

В другом матче дня литовский «Жальгирис» в гостях одержал победу над «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 20 очков. В составе «Баварии» 14 очков набрал Кори Уолден.

В ещё одном матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее греческого «Панатинаикоса». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:81. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данте Экзам, набравший 18 очков. В составе «Панатинаикоса» 19 очков набрал Дуэйн Бэйкон.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одержала победу над «Валенсией». Встреча состоялась на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев со счётом 85:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков. В составе «Валенсии» 14 очков набрал Джаред Харпер.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 72
Монако
Монако, Монако
Анадолу Эфес: Пляйсс - 21, Брайант - 12, Мицич - 12, Жижич - 11, Ларкин - 11, Клайберн - 8, Бьёбуа - 6, М'Байе - 6, Арна, Тунджер, Хальталы, Эфеоглу
Монако: Макунду - 16, Стразель - 14, Холл - 11, Блоссомгейм - 9, Окобо - 9, Джеймс - 7, Диалло - 6, Браун, Кутюр, Мотеюнас, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2023, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
80 : 83
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Уолден - 14, Обст - 12, Лучич - 10, Уинстон - 8, Уэйлер-Бэбб - 8, Читэм - 7, Ярамаз - 7, Бонга - 6, Гиффей - 6, Гиллеспи - 2, Вимберг, Ципсер
Жальгирис: Лекавичюс - 20, Шмитс - 16, Улановас - 12, Димша - 10, Браздейкис - 9, Бирутис - 7, Тейлор - 5, Буткевичюс - 4, Гедрайтис, Лукошюнас, Полонара, Хэйс
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2023, пятница. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
83 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Партизан: Экзам - 18, Пантер - 17, Аврамович - 14, Ледей - 9, Лессор - 9, Нанналли - 5, Смайлагич - 4, Папапетру - 3, Анджушич - 2, Мадар - 2, Вукчевич, Трифунович
Панатинаикос: Бэйкон - 19, Понитка - 12, Гудайтис - 11, Григонис - 10, Деррик Уильямс - 8, Калаицакис - 6, Манцукас - 6, Папаяннис - 4, Уолтерс - 3, Бохоридис - 2, Аграванис, Калаицакис
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2023, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
85 : 71
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Миротич - 18, Абринес - 15, Веселы - 13, Шанлы - 9, Саторански - 7, Тоби - 5, Хиггинс - 5, Йокубайтис - 4, Лапровиттола - 4, Курич - 3, Калинич - 2, Ннаджи
Валенсия: Харпер - 14, Джонс - 9, Прадилья - 7, Радебо - 7, Уэбб III - 7, Александер - 6, Клавер - 6, Риверо - 6, Дублевич - 5, Эванс - 4, Пуэрто, Херманнссон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023