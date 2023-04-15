Прославленному игроку НБА предъявили обвинения за перестрелку на парковке торгового центра

Известному в прошлом игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шону Кемпу предъявлены обвинения в вооружённом нападении, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В середине марта бывший спортсмен был заключён под стражу в связи со стрельбой из автомобиля.
Полиция Такомы сообщила о ссоре между Кемпом и пассажиром другого автомобиля недалеко от торгового центра Tacoma Mall. Инцидент в итоге завершился стрельбой, но пострадавших нет.
Кемп не признаёт вину и готов сотрудничать со следствием. Как заявил баскетболист, ему пришлось прибегнуть к оружию после того, как он самостоятельно нашел человека, укравшего у него телефон.
Шон Кемп известен своими выступлениями за «Сиэтл Суперсоникс», в котором провёл восемь сезонов, «Кливленд Кавальерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Орландо Мэджик». Кемп шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.
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