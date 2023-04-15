Адетокунбо, Йокич и Эмбиид — финалисты в борьбе за награду MVP

В НБА были объявлены три баскетболиста, которые поборются за награду самому ценному игроку сезона — MVP, сообщает ESPN. Ими стали: сербский центровой "«Денвер Наггетс» Никола Йокич, камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и греческий тяжелый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Те же три игрока стали финалистами и в прошлом году. Йокич — обладатель этой награды последних двух сезонов, если Никола сможет стать MVP в третий раз подряд, то он войдёт в узкий список баскетболистов с подобным достижением. Три раза подряд MVP становились: легендарный форвард «Селтикс» Ларри Бёрд, центровой «Уорриорз», «Сиксерс» и «Лейкерс» Уилт Чемберлен и 11-кратный чемпион НБА в составе «Бостона» центровой Билл Расселл.

В нынешнем сезоне серб набирает в среднем 24,5 очка, 11,8 подборов и 9,8 ассистов. «Наггетс» завершили сезон первыми в Западной конференций с 53-я победами и 29-ю поражениями.

В свою очередь, Яннис, уже становившийся победителем этой награды дважды (2019, 2020), набирает в среднем 31,1 очков, 11,8 подборов и 5,7 результативных передач. «Бакс» завершили регулярку первыми в Восточной конференции с 58-ю победами и 24-я поражениями.

Эмбиид ни разу не выигрывал статуэтку, в прошлом году он финишировал вторым в голосовании. В его активе в этом сезоне в среднем 33,1 очко, 10,2 подбора и 4,2 ассиста. «Сиксерс» — третьи на Востоке с 54-я победами и 28-ю поражениями.

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