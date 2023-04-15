В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:95.

После этого матча определились все пары Западной конференции НБА.

Западная конференция:

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Победитель первой пары встретится с победителем четвёртой пары во втором раунде. Соответственно, другой полуфинал конференции будет состоять из победителей второй и третьей пары. На всех стадиях плей-офф будут проходить серии до четырёх побед.