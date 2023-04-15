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Определились все пары Западной конференции НБА

Определились все пары Западной конференции НБА
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч плей-ин в Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:95.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
15 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Гобер - 21, Эдвардс - 19, Конли - 14, Александер-Уолкер - 12, Андерсон - 11, Майнотт - 7, Принс - 6, Риверс - 2, Гарза, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Райан, Рид
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Дорт - 17, Уильямс - 17, Уильямс - 8, Джо - 7, Гидди - 6, Уотерс III - 5, Дженг - 4, Уиггинс - 4, Робинсон-Эрл - 3, Шарич - 2, Батлер, Манн, Покушевски, Сарр, Уильямс, Холмгрен

После этого матча определились все пары Западной конференции НБА.

Западная конференция:

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Победитель первой пары встретится с победителем четвёртой пары во втором раунде. Соответственно, другой полуфинал конференции будет состоять из победителей второй и третьей пары. На всех стадиях плей-офф будут проходить серии до четырёх побед.

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