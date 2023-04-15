«Пари НН» и Зоран Лукич пока не вели переговоры о новом контракте

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» и главный тренер команды Зоран Лукич пока не пришли к соглашению по новому контракту и приостановили переговоры, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что сейчас Лукич отправился в Сербию, чтобы отдохнуть после сезона, и встретится с руководством «Пари НН» в конце апреля. При этом специалист готов рассмотреть и другие предложения.

Однако шансы на то, что Лукич подпишет новый контракт, оцениваются высоко. Серба устраивают условия работы и возможность принимать ключевые решения по составу. Также Зоран Лукич хочет продолжать совмещать посты главного тренера в сборной России и в клубе.

В нынешнем сезоне «Пари НН» под руководством Лукича вышел в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Локомотиву-Кубань» (0-3).