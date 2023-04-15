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ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 15 апреля, в Москве пройдёт первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт».

Игра начнётся в 19:00 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Напомним, в рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3:0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

Напомним, в полуфинале, согласно регламенту турнира, серии будут длиться до четырёх побед.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.

Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в параллельном финале сыграет с УНИКСом.