Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, в Москве пройдёт первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт».

Игра начнётся в 19:00 мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Напомним, в рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно обыграл саратовский «Автодор» — 3:0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

Напомним, в полуфинале, согласно регламенту турнира, серии будут длиться до четырёх побед.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.

Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в параллельном финале сыграет с УНИКСом.

Материалы по теме
Стало известно расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023