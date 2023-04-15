В «Клипперс» не будут торопить Пола Джорджа с возвращением на площадку

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю сообщил, что команда не будет торопить звёздного форварда Пола Джорджа с возвращением после травмы.
«Даже если он попытается вернуться, но не будет полностью к этому готов, то мы не допустим подобной ситуации. Сначала он должен приблизиться к стопроцентной форме и исключить возможность рецидива», — приводит слова Лю Bleacher Report.
Пол Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» 22 марта и продолжает восстановление. Форвард почти наверняка пропустит всю серию с «Финикс Санз», но может восстановиться ко второму раунду плей-офф, если его команда туда попадёт.
В нынешнем сезоне Пол Джордж принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых он набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 результативные передачи.
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