В «Клипперс» не будут торопить Пола Джорджа с возвращением на площадку

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю сообщил, что команда не будет торопить звёздного форварда Пола Джорджа с возвращением после травмы.

«Даже если он попытается вернуться, но не будет полностью к этому готов, то мы не допустим подобной ситуации. Сначала он должен приблизиться к стопроцентной форме и исключить возможность рецидива», — приводит слова Лю Bleacher Report.

Пол Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» 22 марта и продолжает восстановление. Форвард почти наверняка пропустит всю серию с «Финикс Санз», но может восстановиться ко второму раунду плей-офф, если его команда туда попадёт.

В нынешнем сезоне Пол Джордж принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых он набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 результативные передачи.