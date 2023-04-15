Пол Пирс считает ошибкой решение объединить Ирвинга и Дончича по ходу сезона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс выразил мнение, что решение объединить звёздных игроков Кайри Ирвинга и Луку Дончича в команду по ходу сезона было ошибкой.

«И Лука Дончич, и Кайри Ирвинг — игроки, входящие в топ-5 лиги, но по отдельности. Как отдельно взятые игроки, способные набирать очки. Нельзя просто взять и объединить их в команду, так не работает. Возможно, им нужно время, чтобы выработать «химию». Нужно провести совместный тренировочный лагерь. Нельзя просто внезапно объединить их», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

Кайри Ирвинг присоединился к «Даллас Маверикс» по ходу нынешнего сезона, перейдя в команду в рамках крупного обмена.

«Даллас» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смог попасть в плей-ин.