Пол Пирс считает ошибкой решение объединить Ирвинга и Дончича по ходу сезона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Пирс выразил мнение, что решение объединить звёздных игроков Кайри Ирвинга и Луку Дончича в команду по ходу сезона было ошибкой.
«И Лука Дончич, и Кайри Ирвинг — игроки, входящие в топ-5 лиги, но по отдельности. Как отдельно взятые игроки, способные набирать очки. Нельзя просто взять и объединить их в команду, так не работает. Возможно, им нужно время, чтобы выработать «химию». Нужно провести совместный тренировочный лагерь. Нельзя просто внезапно объединить их», — приводит слова Пирса Fadeaway World.
Кайри Ирвинг присоединился к «Даллас Маверикс» по ходу нынешнего сезона, перейдя в команду в рамках крупного обмена.
«Даллас» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смог попасть в плей-ин.
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