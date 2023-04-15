Эмил Райкович высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Мы начинаем полуфинал, важнейшую стадию сезона. Нам нужно быть сосредоточенными, вовлечёнными и придерживаться нашего плана игры, чтобы добиться успеха», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно переиграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.