Эмил Райкович высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ.
«Мы начинаем полуфинал, важнейшую стадию сезона. Нам нужно быть сосредоточенными, вовлечёнными и придерживаться нашего плана игры, чтобы добиться успеха», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт ЦСКА.
Напомним, в рамках 1/4 финала ЦСКА уверенно переиграл саратовский «Автодор» — 3-0. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, справился с «Пари Нижний Новгород» (3-0).
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, потерпев лишь два поражения, которые пришлись на второй этап соревнований. «Локомотив-Кубань» занял пятое место.
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