«Это отстой». Пол Джордж раскритиковал НБА за расписание сезона
Поделиться
Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о графике регулярного сезона, который, по его мнению, получился слишком загруженным для его команды.
«Это отстой. Лига не жалеет нас уже какое-то время. Нам приходится нелегко, и я хочу сказать, что последние годы у нас было напряжённое расписание. Мы чаще остальных играли в перерыв из-за уикенда Матча всех звёзд.
Мы испытываем трудности уже не один год. Если учесть всё вышесказанное, то мы могли бы получить наибольший отдых. Чтобы убедиться в том, что игроки будут в порядке», – сказал Джордж в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Материалы по теме
Судья НБА появился на площадке за рулём квадроцикла:
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
18:52
-
18:35
-
17:38
-
15:55
-
15:17
-
13:59
-
13:09
-
11:57
-
10:53
-
10:00
-
09:31
-
09:00
-
07:12
-
07:11
-
06:38
-
05:46
-
04:37
-
03:59
-
00:40
-
00:35
- 14 апреля 2023
-
23:53
-
23:47
-
23:18
-
22:08
-
22:06
-
21:28
-
20:50
-
20:15
-
19:31
-
18:43
-
18:35
-
17:53
-
17:40
-
17:00
-
16:13
Партнерский контент