Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это отстой». Пол Джордж раскритиковал НБА за расписание сезона

«Это отстой». Пол Джордж раскритиковал НБА за расписание сезона
Комментарии

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о графике регулярного сезона, который, по его мнению, получился слишком загруженным для его команды.

«Это отстой. Лига не жалеет нас уже какое-то время. Нам приходится нелегко, и я хочу сказать, что последние годы у нас было напряжённое расписание. Мы чаще остальных играли в перерыв из-за уикенда Матча всех звёзд.

Мы испытываем трудности уже не один год. Если учесть всё вышесказанное, то мы могли бы получить наибольший отдых. Чтобы убедиться в том, что игроки будут в порядке», – сказал Джордж в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Пол Джордж: как бы ни был хорош Леброн, «Клипперс» доставят ему проблемы

Судья НБА появился на площадке за рулём квадроцикла:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023