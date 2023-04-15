«Это отстой». Пол Джордж раскритиковал НБА за расписание сезона

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался о графике регулярного сезона, который, по его мнению, получился слишком загруженным для его команды.

«Это отстой. Лига не жалеет нас уже какое-то время. Нам приходится нелегко, и я хочу сказать, что последние годы у нас было напряжённое расписание. Мы чаще остальных играли в перерыв из-за уикенда Матча всех звёзд.

Мы испытываем трудности уже не один год. Если учесть всё вышесказанное, то мы могли бы получить наибольший отдых. Чтобы убедиться в том, что игроки будут в порядке», – сказал Джордж в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Судья НБА появился на площадке за рулём квадроцикла: