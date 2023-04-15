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Шарп считает, что Дюрант слишком остро реагирует на критику

Шарп считает, что Дюрант слишком остро реагирует на критику
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Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказался о реакции Кевина Дюранта на критику со стороны Чарльза Баркли, назвавшего его «чувствительным» человеком.

«Думаю, дело в том, что Дюрант реагирует на критику больше, чем ожидается. Кевин всё проверяет, он проверяет факты. Но Кевину стоит понять, что огонь может погаснуть, только если убрать из него кислород. И он сам иногда даёт кислород этому пламени, реагируя на него. Но иногда Кевину стоит просто отпустить ситуацию. Он слишком увлекается. Ему есть что сказать, и он говорит. Но ему действительно нравится общаться с фанатами.

Я вижу, как он тратит время, отвечая на вопросы в соцсетях. Думаю, это связано с его переходом в «Голден Стэйт», и люди стараются критиковать его, подбирая факты. Но Кевину стоит понимать, что всем не угодишь. Однако он просто хочет исправить каждое негативное высказывание о себе», — приводит слова Шарпа Fadeaway World.

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