«Филадельфия» обыграла «Бруклин» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 121:101 в пользу хозяев паркета.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 13 результативных передач оформил американский разыгрывающий Джеймс Харден. 21 очко на свой счёт записал Тобиас Харрис.
В составе «Бруклина» отличился Микал Бриджес, набравший 30 очков. 18 баллов набрал Кэмерон Джонсон.
Второй матч серии состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии. Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.
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