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«Филадельфия» обыграла «Бруклин» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции НБА
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 121:101 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 13 результативных передач оформил американский разыгрывающий Джеймс Харден. 21 очко на свой счёт записал Тобиас Харрис.

В составе «Бруклина» отличился Микал Бриджес, набравший 30 очков. 18 баллов набрал Кэмерон Джонсон.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
15 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Харден - 23, Харрис - 21, Макси - 13, Рид - 11, Ньянг - 8, Мелтон - 6, Такер - 6, Макдэниелс - 5, Милтон - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бруклин Нетс: Бриджес - 30, Джонсон - 18, Динвидди - 14, Карри - 10, Финни-Смит - 6, Шарп - 6, Клэкстон - 5, О'Нил - 4, Ватанабэ - 3, Харрис - 3, Дюк - 2, Грэй, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит, Томас

Второй матч серии состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии. Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.

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