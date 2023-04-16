Дочки Шведа бегали по паркету, Баста болел за ЦСКА. Яркие фото с матча
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15 апреля в Москве состоялся первый матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Хозяева паркета одержали победу со счётом 87:84.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. 24 очка набрал Никола Милутинов. 12 очков на счету Алексея Шведа.
В составе краснодарского клуба отличился Девон Акун-Пёрселл, набравший 20 очков. 16 очков набрал Дмитрий Узинский. 11 очков в составе краснодарского клуба набрал Захар Ведищев.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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