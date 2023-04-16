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Марк Кьюбан выделит сумму на благотворительность, равную штрафу «Далласа» за танкинг

Марк Кьюбан выделит сумму на благотворительность, равную штрафу «Далласа» за танкинг
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НБА оштрафовали «Даллас Маверикс» на сумму в $ 750 тыс. за то, что менеджмент команды решил дать отдохнуть двум лидерам команды словенскому разыгрывающему Луке Дончичу и чемпиону НБА Кайри Ирвингу в последнем матче регулярного сезона, несмотря на то, что «Даллас» имел шансы на выход в плей-ин.

Владелец техасской команды известный бизнесмен Марк Кьюбан решил пожертвовать деньги на благотворительность, сумма равна штрафу «Далласа», сообщает Sports Illustrated.

«Решение «Маверикс» ограничить своих важнейших игроков от участия в игре на выбывание против «Чикаго» подорвало целостность всего нашего спорта. «Даллас» подвели своих фанатов и всю лигу», — говорится в заявлении.

В 2018 году «Даллас» был оштрафован за то же самое действие. Сумма наказания составляла $ 600 тыс.

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