«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт», Фокс набрал 38 очков

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден-Уан центр» состоялся матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:123.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, пять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении провёл защитник Малик Монк. Со скамейки он набрал 32 очка и четыре подбора. Литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 12 очков (5 из 17 с игры) и 16 подборов.
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 30-ю очками и шестью подборами. Защитник Клэй Томпсон набрал 21 очко, шесть подборов и пять ассистов. Своё возвращение спустя два с половиной месяца совершил форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он вышел со скамейки и набрал 17 очков.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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