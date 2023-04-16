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«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт», Фокс набрал 38 очков

«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт», Фокс набрал 38 очков
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден-Уан центр» состоялся матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:123.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, пять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении провёл защитник Малик Монк. Со скамейки он набрал 32 очка и четыре подбора. Литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 12 очков (5 из 17 с игры) и 16 подборов.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 30-ю очками и шестью подборами. Защитник Клэй Томпсон набрал 21 очко, шесть подборов и пять ассистов. Своё возвращение спустя два с половиной месяца совершил форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он вышел со скамейки и набрал 17 очков.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 38, Монк - 32, Лайлз - 16, Барнс - 13, Сабонис - 12, Хаертер - 6, Лень - 4, Митчелл - 3, Мюррэй - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 21, Пул - 17, Уиггинс - 17, Дивинченцо - 10, Куминга - 8, Луни - 8, Пэйтон II - 8, Грин - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Муди, Роллинз
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