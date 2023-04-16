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Стефен Карри смазал бросок, которым мог сравнять счёт в матче с «Сакраменто»

Стефен Карри смазал бросок, которым мог сравнять счёт в матче с «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден-Уан центр» состоялся матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:123.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 38, Монк - 32, Лайлз - 16, Барнс - 13, Сабонис - 12, Хаертер - 6, Лень - 4, Митчелл - 3, Мюррэй - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 21, Пул - 17, Уиггинс - 17, Дивинченцо - 10, Куминга - 8, Луни - 8, Пэйтон II - 8, Грин - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Лэмб, Муди, Роллинз

В самой концовке у команды из Сан-Франциско было две возможности сравнять счёт или даже выйти вперёд. За 20 секунд до конца матча «Сакраменто» вёл со счётом 124:123 и вернувшийся спустя два с половиной месяца лёгкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс смазал открытый трёхочковый бросок.

При счёте 123:126 у «Голден Стэйт» была последняя атака за 2,9 секунды до конца. Стефен Карри смог быстро создать себе пространство, но потенциальный бросок на овертайм вышел неудачным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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