Стефен Карри смазал бросок, которым мог сравнять счёт в матче с «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден-Уан центр» состоялся матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:123.

В самой концовке у команды из Сан-Франциско было две возможности сравнять счёт или даже выйти вперёд. За 20 секунд до конца матча «Сакраменто» вёл со счётом 124:123 и вернувшийся спустя два с половиной месяца лёгкий форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс смазал открытый трёхочковый бросок.

При счёте 123:126 у «Голден Стэйт» была последняя атака за 2,9 секунды до конца. Стефен Карри смог быстро создать себе пространство, но потенциальный бросок на овертайм вышел неудачным.

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