Леброн Джеймс: у каждой команды есть возможность добиться успеха

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, чувствует ли он, что в Западной конференции нет явного фаворита, и открыт ли путь к финалу всем командам в этом сезоне.

«В плей-офф участвует 16 команд и каждая из 16 команд всегда имеет шанс добиться успеха», — приводит слова Леброна журналист The Athletic Йован Буха в своих социальных сетях.

По итогам регулярного сезона первое место в Западной конференции занял «Денвер Наггетс». Для этого ему понадобилось набрать всего 53 победы в 82 матчах.

«Лейкерс» закончили основную часть сезона на седьмом месте с 43 победами и 39 поражениями и вышли в плей-офф через игру плей-ин. Серия с «Мемфис Гриззлиз» стартует сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск.

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