«Даллас» намеревался заниматься танкингом с марта
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«Даллас Маверикс» изначально намеревался заниматься танкингом с марта. Об этом сообщает Sportando. При этом звёздные игроки команды Кайри Ирвинг и Лука Дончич, которые отказались пропускать игры, выступили против этого решения.
Тренеры «Маверикс» собрались с игроками в конце марта, чтобы выработать стратегию, согласно которой Маркиф Моррис и Джавэйл Макги должны были играть чаще. Когда клуб взмахнул белым флагом, должно было начаться танкование, но Лука Дончич и Кайри Ирвинг были расстроены и оба отказались сидеть в запасе.
Напомним, ранее НБА оштрафовала «Даллас» за танкинг на $ 750 тыс.
В нынешнем регулярном сезоне НБА «Даллас» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в зону плей-ин.
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