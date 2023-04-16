«Даллас» намеревался заниматься танкингом с марта

«Даллас Маверикс» изначально намеревался заниматься танкингом с марта. Об этом сообщает Sportando. При этом звёздные игроки команды Кайри Ирвинг и Лука Дончич, которые отказались пропускать игры, выступили против этого решения.

Тренеры «Маверикс» собрались с игроками в конце марта, чтобы выработать стратегию, согласно которой Маркиф Моррис и Джавэйл Макги должны были играть чаще. Когда клуб взмахнул белым флагом, должно было начаться танкование, но Лука Дончич и Кайри Ирвинг были расстроены и оба отказались сидеть в запасе.

Напомним, ранее НБА оштрафовала «Даллас» за танкинг на $ 750 тыс.

В нынешнем регулярном сезоне НБА «Даллас» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в зону плей-ин.