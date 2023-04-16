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Расписание матчей плей-офф НБА 16 апреля

Расписание матчей плей-офф НБА 16 апреля
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В ночь с 16 на 17 апреля состоится четыре матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В Западной конференции встретятся «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (22:00 мск), а также «Денвер Наггетс» будет принимать «Миннесоту Тимбервулвз» (5:30 мск).

На востоке сыграют «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» (0:30 мск), а также в Финиксе встретятся «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее уже были сыграны четыре матча раунда плей-офф. «Филадельфия Сиксерс» со счётом 121:101 победила «Бруклин Нетс», а «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хоукс» – 112:99. Также «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:97 победил «Кливленд Кавальерс», а «Сакраменто Кингз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:123.

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