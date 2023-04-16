Харден: «Бруклин» использовал двойную опеку против Джоэла, я должен был взять игру на себя

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался по поводу своей игры в первом матче плей-офф с «Бруклин Нетс» (121:101).

«Просто старался быть агрессивным. Они использовали двойную опеку против Джоэла, поэтому кто-то другой должен был делать броски», — приводит слова Хардена Sixers Wire.

В победном матче Харден показал хорошую игру. Он набрал 23 очка. Джеймс реализовал 7 трёхочковых из 13 попыток, но забросил лишь один из семи двухочковых. К очкам Джеймс добавил 13 передач. Тем самым он стал первым игроком в истории НБА, который сделал в игре плей-офф 12 или более передач, а также реализовал семь или более трёхочковых.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Сиксерс» и «Нетс» состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии, начало встречи – в 2:30 по московскому времени.