Харден: «Бруклин» использовал двойную опеку против Джоэла, я должен был взять игру на себя

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался по поводу своей игры в первом матче плей-офф с «Бруклин Нетс» (121:101).
«Просто старался быть агрессивным. Они использовали двойную опеку против Джоэла, поэтому кто-то другой должен был делать броски», — приводит слова Хардена Sixers Wire.
В победном матче Харден показал хорошую игру. Он набрал 23 очка. Джеймс реализовал 7 трёхочковых из 13 попыток, но забросил лишь один из семи двухочковых. К очкам Джеймс добавил 13 передач. Тем самым он стал первым игроком в истории НБА, который сделал в игре плей-офф 12 или более передач, а также реализовал семь или более трёхочковых.
Второй матч четвертьфинальной серии между «Сиксерс» и «Нетс» состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии, начало встречи – в 2:30 по московскому времени.
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