ЦСКА представил ролик о 100-летии клуба и победе в матче с «Локомотивом-Кубань»

Баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал на своём YouTube-канале новое видео, которое было посвящено 100-летию команды, а также победе в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (87:84).
Видео доступно на YouTube-канале ЦСКА. Права на видео принадлежат ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. 24 балла набрал Никола Милутинов. 12 очков на счету Алексея Шведа.
В составе краснодарского клуба отличился Девон Акун-Пёрселл, набравший 20 очков. 16 очков набрал Дмитрий Узинский. 11 баллов в составе краснодарского клуба набрал Захар Ведищев.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
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