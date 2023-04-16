Миддлтон: из-за моей травмы мы стали не так хороши как команда

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон высказался о настрое команды на плей-офф.

«Это полный отстой, когда получаешь травму и подставляешь команду. Из-за моей травмы мы стали не так хороши, как команда. Но теперь мы восстанавливаемся и набираем обороты, и у нас есть мотивация, чтобы снова достичь вершины чемпионата», — приводит слова Миддлтона Fadeaway World.

По ходу матча регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» Миддлтон получил повреждение правого колена в конце первой четверти и был вынужден досрочно завершить игру.

В нынешнем сезоне Крис Миддлтон принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи.