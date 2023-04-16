Инсайдер: Клэй Томпсон рассчитывает на максимальное продление контракта в межсезонье
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон ожидает получить максимальное продление контракта в это межсезонье, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Как мне стало известно, Клэй Томпсон хочет получить в это межсезонье максимальное продление контракта. «Уорриорз» могут столкнуться с зарплатной ведомостью в размере более $ 500 млн, включая налог на роскошь», — написал Войнаровски.
Напомним, Томпсон достиг отметки в 300 попаданий из-за дуги в нынешнем сезоне. Таким образом, 33-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось за регулярный чемпионат реализовать как минимум 300 трёхочковых бросков. Ранее это удавалось его одноклубнику Стефену Карри четыре раза и Джеймсу Хардену — один раз.
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