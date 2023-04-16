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«Не могу пошевелить рукой». Дэвис покинул площадку во время первого матча плей-офф

«Не могу пошевелить рукой». Дэвис покинул площадку во время первого матча плей-офф
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В эти минуты на стадионе «ФедЭксФорум» проходит первая встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис получил повреждение правой руки и покинул площадку в конце второй четверти.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
3-я четверть
83 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Бейн - 20, Морант - 18, Кеннард - 7, Альдама - 6, Брукс - 5, Джонс - 4, Тиллман - 2, Адамс, Гильярд, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 19, Дэвис - 16, Джеймс - 15, Хатимура - 14, Ривз - 9, Шрёдер - 5, Вандербилт - 4, Браун - 3, Бамба, Бисли, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон

Центровой получил удар при подборе мяча в плотной борьбе и сразу же схватился за правую руку, сказав, что он не может ей пошевелить. После этого игрок покинул площадку.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Ранее уже были сыграны четыре матча раунда плей-офф. «Филадельфия Сиксерс» со счётом 121:101 победила «Бруклин Нетс», а «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хоукс» – 112:99. Также «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:97 победил «Кливленд Кавальерс», а «Сакраменто Кингз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:123.

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