Дэвис может вернуться на площадку в третьей четверти матча с «Мемфисом»

В эти минуты на стадионе «ФедЭксФорум» проходит первая встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис получил повреждение правой руки в конце второй четверти, после чего покинул площадку. По словам журналиста команды Майка Траделла, игрок может вернуться на площадку уже в следующей четверти.

Во время того, как Дэвис покидал площадку, он заявил, что не может пошевелить рукой.

Ранее уже были сыграны четыре матча раунда плей-офф. «Филадельфия Сиксерс» со счётом 121:101 победила «Бруклин Нетс», а «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хоукс» – 112:99. Также «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:97 победил «Кливленд Кавальерс», а «Сакраменто Кингз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:123.