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Руи Хачимура повторил достижение Мэджика Джонсона, державшееся более 25 лет

Руи Хачимура повторил достижение Мэджика Джонсона, державшееся более 25 лет
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хачимура, принявший участие в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Мемфис Гриззлиз» (128:112), установил историческое достижение.

Японец стал первым игроком после легендарного американца Ирвина «Мэджика» Джонсона, набравшим 29 очков в плей-офф и не вошедшим в стартовую пятёрку. Джонсон показал данный результат в 1996 году.

Хатимура также стал самым результативным игроком в составе «озёрников». Звёзды команды Энтони Дэвис (22 очка и 12 подборов) и Леброн Джеймс (21 очко и 11 подборов) отметились дабл-даблами.

Вторая игра четвертьфинальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» состоится в ночь с 19 на 20 апреля, начало – в 2:30 по московскому времени.

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