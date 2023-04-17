«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче плей-офф НБА
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Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 130:117.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 35 очков и 11 передач.
В составе «Милуоки» лучшей результативностью отличился Крис Миддлтон, набравший 33 очка. Джру Холидэй оформил дабл-дабл из 16 очков и 17 передач. Отметим, по ходу матча травму получил форвард клуба Яннис Адетокунбо и выбыл до конца встречи.
Второй матч состоится 20 апреля.
Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 00:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 130
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Миддлтон - 33, Портис - 21, Холидэй - 16, Аллен - 12, Лопес - 10, Инглс - 9, Адетокунбо - 6, Мэттьюз - 6, Картер - 2, Краудер - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Коннотон, Леонард
Майами Хит: Батлер - 35, Адебайо - 22, Лав - 18, Винсент - 15, Мартин - 15, Хироу - 12, Страс - 8, Робинсон - 3, Лоури - 2, Зеллер, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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