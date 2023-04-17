«Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче плей-офф НБА

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 130:117.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 35 очков и 11 передач.

В составе «Милуоки» лучшей результативностью отличился Крис Миддлтон, набравший 33 очка. Джру Холидэй оформил дабл-дабл из 16 очков и 17 передач. Отметим, по ходу матча травму получил форвард клуба Яннис Адетокунбо и выбыл до конца встречи.

Второй матч состоится 20 апреля.

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.