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Стали известны сроки восстановления Тайлера Хирроу

Стали известны сроки восстановления Тайлера Хирроу
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Атакующий щащитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу сломал средний и безымянный пальцы на своей бросковой руке и, как ожидается, пропустит примерно 4-6 недель, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Напомним, Хирроу получил перелом в первом матче серии плей-офф НБА с «Милуоки Бакс». Это произошло после того, как игрок прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч. Также в этой встрече травму получил форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Сам матч завершился победой «Майами» со счётом 130:117. Второй матч состоится 20 апреля.

Отметим, что «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.

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