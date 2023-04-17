Стало известно, что Лю сказал Уэстбруку во время матча с «Финиксом»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.

«Я сказал ему во время игры: «Ваш результат не так важен. Не расстраивайтесь из-за пропущенных бросков. Вы приносите нам гораздо больше, чем просто очки в баскетболе. Не позволяйте этому влиять на вашу игру», – сказал Лю на пресс-конференции после матча.

Напомним, недавно Уэстбрук стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось оформить в матче как минимум 30 очков и 10 передач в составе пяти разных команд.

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:110.