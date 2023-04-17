Сборная России сыграет два товарищеских матча с Беларусью

Национальная команда России проведёт летний сбор в Новогорске, который будет длиться около двух месяцев. Команда проведёт две товарищеские игры с Беларусью. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Ожидается, что приглашения на сбор получат примерно те же игроки, что и готовились к двум товарищеским матчам в Белграде в феврале 2023-го. То есть Зоран по-прежнему не будет вызывать опытных, возрастных баскетболистов, которые получат полноценный отпуск.
Отметим, что в феврале самыми взрослыми в команде были 26-летние Тимофей Якушин и Сергей Балашов.
Ранее стало известно, что Международная федерации баскетбола (ФИБА) рассматривает возможность допуска национальной команды России по баскетболу к предварительной квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.
- 17 апреля 2023
-
10:20
-
10:14
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:00
-
08:41
-
08:19
-
07:09
-
06:00
-
04:53
-
03:25
-
02:50
-
01:59
-
01:17
-
00:33
-
00:29
-
00:26
- 16 апреля 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:45
-
22:05
-
21:48
-
20:53
-
20:50
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
18:59
-
18:53
-
18:43
-
17:11
-
17:06
-
17:00