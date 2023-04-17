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Сборная России сыграет два товарищеских матча с Беларусью

Сборная России сыграет два товарищеских матча с Беларусью
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Национальная команда России проведёт летний сбор в Новогорске, который будет длиться около двух месяцев. Команда проведёт две товарищеские игры с Беларусью. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Ожидается, что приглашения на сбор получат примерно те же игроки, что и готовились к двум товарищеским матчам в Белграде в феврале 2023-го. То есть Зоран по-прежнему не будет вызывать опытных, возрастных баскетболистов, которые получат полноценный отпуск.

Отметим, что в феврале самыми взрослыми в команде были 26-летние Тимофей Якушин и Сергей Балашов.

Ранее стало известно, что Международная федерации баскетбола (ФИБА) рассматривает возможность допуска национальной команды России по баскетболу к предварительной квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.

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