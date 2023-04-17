«Это нечто особенное». Остин Ривз прокомментировал успешный дебют в матче плей-офф

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу своего первого матча в плей-офф, который состоялся вчера в Мемфисе. Его команда одержала победу, а сам Остин проявил себя в клатче. За всю игру баскетболист заработал 23 очка.

Напомним, озёрники оказались сильнее «Мемфис Гриззлиз» 128:112.

«Я, наверное, знаю больше сотни людей, которые присутствовали на этом матче. Семья, друзья, и возможность играть перед ними за эту организацию на самой большой сцене — это нечто особенное», — сказал Ривз после матча.

Видео доступно на YouTube-канале Bleacher Report. Права на видео принадлежат НБА.

Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 мск.