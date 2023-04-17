«Это нечто особенное». Остин Ривз прокомментировал успешный дебют в матче плей-офф
Поделиться
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу своего первого матча в плей-офф, который состоялся вчера в Мемфисе. Его команда одержала победу, а сам Остин проявил себя в клатче. За всю игру баскетболист заработал 23 очка.
Напомним, озёрники оказались сильнее «Мемфис Гриззлиз» 128:112.
«Я, наверное, знаю больше сотни людей, которые присутствовали на этом матче. Семья, друзья, и возможность играть перед ними за эту организацию на самой большой сцене — это нечто особенное», — сказал Ривз после матча.
Видео доступно на YouTube-канале Bleacher Report. Права на видео принадлежат НБА.
Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
10:20
-
10:14
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:00
-
08:41
-
08:19
-
07:09
-
06:00
-
04:53
-
03:25
-
02:50
-
01:59
-
01:17
-
00:33
-
00:29
-
00:26
- 16 апреля 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:45
-
22:05
-
21:48
-
20:53
-
20:50
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
18:59
-
18:53
-
18:43
-
17:11
-
17:06
-
17:00
Партнерский контент