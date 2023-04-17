В «Мемфисе» раскрыли подробности травмы Моранта

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался по поводу травмы звёздного разыгрывающего команды Джа Моранта во время первого матча 1/4 финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:128).

Морант делал проход под кольцо, однако наткнулся на сопротивление со стороны Энтони Дэвиса, после чего произошло столкновение. После падения Морант неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

«Он испытывает некоторую боль… Рентген ничего не выявил. В ближайшие два дня перед второй игрой будет проведена дополнительная оценка», — сказал Дженкинс на послематчевой пресс-конференции.

Вторая игра серии также состоится в Мемфисе. Она начнётся в ночь с 19 на 20 апреля в 2:30 по московскому времени.