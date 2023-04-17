Энтони Дэвис обновил личный рекорд по блок-шотам в матчах плей-офф
Поделиться
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис установил личный рекорд в матчах плей-офф по количеству блок-шотов за один матч. В игре с «Мемфис Гриззлиз» (128:112) баскетболист сделал семь блок-шотов.
В активе Энтони также 21 очко, 12 подборов, три передачи и три перехвата.
Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат НБА.
Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Руи Хатимура, который записал в свой актив 29 очков. Стоит отметить и Остина Ривза, на счету которого 23 очка.
Вторая игра четвертьфинальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» состоится в ночь с 19 на 20 апреля, начало – в 2:30 по московскому времени.
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
10:20
-
10:14
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:00
-
08:41
-
08:19
-
07:09
-
06:00
-
04:53
-
03:25
-
02:50
-
01:59
-
01:17
-
00:33
-
00:29
-
00:26
- 16 апреля 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:53
-
22:45
-
22:05
-
21:48
-
20:53
-
20:50
-
19:26
-
19:20
-
19:08
-
18:59
-
18:53
-
18:43
-
17:11
-
17:06
-
17:00
Партнерский контент