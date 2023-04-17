Энтони Дэвис обновил личный рекорд по блок-шотам в матчах плей-офф

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис установил личный рекорд в матчах плей-офф по количеству блок-шотов за один матч. В игре с «Мемфис Гриззлиз» (128:112) баскетболист сделал семь блок-шотов.

В активе Энтони также 21 очко, 12 подборов, три передачи и три перехвата.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат НБА.

Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Руи Хатимура, который записал в свой актив 29 очков. Стоит отметить и Остина Ривза, на счету которого 23 очка.

Вторая игра четвертьфинальной серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» состоится в ночь с 19 на 20 апреля, начало – в 2:30 по московскому времени.