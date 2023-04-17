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Джордан Пул рискует пропустить второй матч серии с «Сакраменто»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул может пропустить вторую игру серии с «Сакраменто Кингз», сообщает журналист Энтони Слейтер в социальных сетях.

Напомним, вторая встреча серии состоится в ночь с 17 на 18 апреля. Начало — в 5:00 мск.

Во время первой игры он подвернул левую лодыжку во время движения. После игры ему наложили лёд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де`Аарон Фокс. На его счету 38 очков, пять результативных передач и три перехвата. Также отличную игру в нападении провёл защитник Малик Монк. Со скамейки он набрал 32 очка и сделал четыре подбора.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 30 очками и шестью подборами. Защитник Клэй Томпсон набрал 21 очко, сделал шесть подборов и пять передач.