Джимми Батлер в соцсетях подколол игроков «Милуоки» после матча
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер опубликовал новый пост в социальных сетях после победы в первом матче серии с «Милуоки Бакс».
Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 130:117.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 35 очков и 11 передач. В составе «Милуоки» лучшей результативностью отметился Крис Миддлтон, набравший 33 очка.
Второй матч состоится 20 апреля. Начало встречи — в 4:00 по московскому времени.
Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.
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