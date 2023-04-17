Джимми Батлер в соцсетях подколол игроков «Милуоки» после матча

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер опубликовал новый пост в социальных сетях после победы в первом матче серии с «Милуоки Бакс».

Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой гостей со счётом 130:117.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 35 очков и 11 передач. В составе «Милуоки» лучшей результативностью отметился Крис Миддлтон, набравший 33 очка.

Второй матч состоится 20 апреля. Начало встречи — в 4:00 по московскому времени.

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.