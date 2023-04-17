Баркли: «Лейкерс» имеют самый лёгкий путь в финал конференции
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет самую простую сетку в плей-офф.
«Если вы посмотрите на сетку, то увидите, что «Лейкерс» имеют самый лёгкий путь в финал конференции. Уж лучше сыграть дома в плей-ин с плохой командой, а потом получить такую сетку. Спросите у «Лейкерс», что они думают.
У тех же «Клипперс» более сложная дорога, потому что им придётся пройти через «Санз» и «Наггетс», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Напомним, вчера в Мемфисе на «ФедЭксФорум» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:112.
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