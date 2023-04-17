Девон Акун-Пёрселл: поражение в первой игре с ЦСКА сделает нас сильнее

Игрок «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл высказался по поводу противостояния с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, мы отыграли большую часть матча неплохо. Только в концовке дело разладилось: мы начали принимать поспешные решения, пару раз сфолили там, где не надо было. Не хватило концентрации, чтобы в решающие минуты находить хорошие броски и грамотно отработать в защите.

Они включились гораздо активнее уже после большого перерыва. Но мы некоторое время продолжили находить достойный ответ на их старания. Что ж, в следующий раз отдадим ещё больше энергии – и выиграем.

Я на 100% уверен, что это поражение сделает нас сильнее. Мы продолжим играть в том же ключе. Но результат будет другим, потому что мы обязательно извлечём урок из ошибок в первой игре», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба команды.