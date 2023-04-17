«Главное — правильно отреагировать». Лидеры «Финикса» о поражении в первом матче плей-офф

Лидеры «Финикс Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер высказались по поводу поражения в стартовом матче 1/4 финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» (110:115).
«Конечно, мы бы хотели начать этот плей-офф лучше, но иногда такое случается. Но главное, как ты справляешься с этим и как на это реагируешь», — приводит слова Дюранта ESPN.
«Мы понимали с самого начала, что плей-офф — это нелегко. Вспоминая ещё мой самый первый плей-офф, могу сказать, что каждое поражение воспринимается как худшее, что может случиться, но с каждой победой ты забываешь об этом. Так всё и работает в плей-офф», — сказал Букер.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, девять подборов и 11 передач. Букер набрал 26 очков, три передачи, четыре перехвата и три блок-шота.
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