«Главное — правильно отреагировать». Лидеры «Финикса» о поражении в первом матче плей-офф

Лидеры «Финикс Санз» Кевин Дюрант и Девин Букер высказались по поводу поражения в стартовом матче 1/4 финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» (110:115).

«Конечно, мы бы хотели начать этот плей-офф лучше, но иногда такое случается. Но главное, как ты справляешься с этим и как на это реагируешь», — приводит слова Дюранта ESPN.

«Мы понимали с самого начала, что плей-офф — это нелегко. Вспоминая ещё мой самый первый плей-офф, могу сказать, что каждое поражение воспринимается как худшее, что может случиться, но с каждой победой ты забываешь об этом. Так всё и работает в плей-офф», — сказал Букер.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, девять подборов и 11 передач. Букер набрал 26 очков, три передачи, четыре перехвата и три блок-шота.