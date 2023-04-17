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Стивен Эй Смит: я очень беспокоюсь за «Голден Стэйт Уорриорз»

Стивен Эй Смит: я очень беспокоюсь за «Голден Стэйт Уорриорз»
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит высказался о результате первого матча первого раунда серии плей-офф НБА между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (126:123). Смит рассказал об обеспокоенности за «Голден Стэйт» и восхитился игроками «Кингз».

«Я очень беспокоюсь за «Голден Стэйт Уорриорз». Де'Аарон Фокс — особенный, и я говорю о его потенциале стать новым Джа Морантом. Я говорю о том времени, когда Деррик Роуз был на пике своей карьеры. Его невозможно опекать. Игроки «Уорриорз» не могут обороняться против него. Я посмотрел на «Сакраменто» вчера вечером и подумал: «Боже мой». Я их недооценивал», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал основные причины поражения в матче с «Сакраменто Кингз».

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