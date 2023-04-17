Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Милуоки» — о травме Адетокунбо: у нас достаточно талантов, чтобы заменить его

Игрок «Милуоки» — о травме Адетокунбо: у нас достаточно талантов, чтобы заменить его
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американский разыгрывающий Джру Холидэй высказался о травме лидера команды грека Янниса Адетокунбо в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Майами Хит».

Напомним, Адетокунбо не смог отыграть встречу до конца из-за ушиба поясницы. «Милуоки Бакс» уступил «Майами Хит» со счётом 117:130.

«Мы не хотим, чтобы он травмировался, но наш менталитет неизменен – мы даём шанс следующему человеку. У нас достаточно талантов в команде, чтобы заменить Янниса до его возвращения. Повторюсь, не хотелось бы его травмы, потому что я знаю, каково это, особенно на старте плей-офф», – приводит слова Холидэя ESPN.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо получил травму и выбыл до конца матча с «Майами»

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023