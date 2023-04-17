Игрок «Милуоки» — о травме Адетокунбо: у нас достаточно талантов, чтобы заменить его
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американский разыгрывающий Джру Холидэй высказался о травме лидера команды грека Янниса Адетокунбо в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Майами Хит».
Напомним, Адетокунбо не смог отыграть встречу до конца из-за ушиба поясницы. «Милуоки Бакс» уступил «Майами Хит» со счётом 117:130.
«Мы не хотим, чтобы он травмировался, но наш менталитет неизменен – мы даём шанс следующему человеку. У нас достаточно талантов в команде, чтобы заменить Янниса до его возвращения. Повторюсь, не хотелось бы его травмы, потому что я знаю, каково это, особенно на старте плей-офф», – приводит слова Холидэя ESPN.
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