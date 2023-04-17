Эксперт: без Моранта у «Мемфиса» нулевые шансы на победу в серии с «Лейкерс»

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал травму звезды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, Морант столкнулся под кольцом с Энтони Дэвисом, после чего неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.
«Серия окончена. Насколько я понимаю ситуацию, «Лейкерс» победят в серии. Всё кончено. Я считал, что «Мемфис» имел шансы на победу в семи матчах в том случае, если Морант покажет звёздное выступление. Я считал, что он способен на это. Теперь же у «Гриззлиз» нет шансов без Стивена Адамса, Брэндона Кларка и Джа Моранта. Это слишком. Без Моранта я даю «Мемфису» нулевые шансы на победу», – сказал Смит в эфире ESPN.
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