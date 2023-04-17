Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: без Моранта у «Мемфиса» нулевые шансы на победу в серии с «Лейкерс»

Эксперт: без Моранта у «Мемфиса» нулевые шансы на победу в серии с «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал травму звезды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, Морант столкнулся под кольцом с Энтони Дэвисом, после чего неудачно приземлился на паркет и повредил запястье.

«Серия окончена. Насколько я понимаю ситуацию, «Лейкерс» победят в серии. Всё кончено. Я считал, что «Мемфис» имел шансы на победу в семи матчах в том случае, если Морант покажет звёздное выступление. Я считал, что он способен на это. Теперь же у «Гриззлиз» нет шансов без Стивена Адамса, Брэндона Кларка и Джа Моранта. Это слишком. Без Моранта я даю «Мемфису» нулевые шансы на победу», – сказал Смит в эфире ESPN.

Материалы по теме
В «Мемфисе» раскрыли подробности травмы Моранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023