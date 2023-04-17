Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Команда из Москвы завоевала первое место на международном турнире любительского баскетбола

Команда из Москвы завоевала первое место на международном турнире любительского баскетбола
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве завершился ABL World Cup — первый международный турнир баскетболистов-любителей. Первое место завоевала сборная команда из Москвы Team Mcnight. Ещё одна команда из Москвы – Team Slepuha – забрала серебро. Бронзу взяла сборная Астаны.

Всего за первенство боролись восемь команд из России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Мероприятие, которое проходило в GoArena, посетило более трёх тысяч человек, а онлайн-трансляция набрала более 20 тыс. просмотров.

Помимо матчей, участников и зрителей турнира ждали конкурсы трёхочковых и по броскам сверху. Отметим, что принять участие могли как игроки, так и болельщики.
Победителем конкурса трёхочковых стал представитель Беларуси Илья Моковский, а по броскам сверху – петербуржец Никита Бойков.

Итоговая турнирная таблица:
1-е место — Team Mcknight (Москва);
2-е место — Team Slepuha (Москва);
3-е место — сборная Астаны;
4-е место — сборная Алматы;
5-е место — сборная Владикавказа;
6-е место — сборная Еревана;
7-е место — сборная Санкт-Петербурга;
8-е место — сборная Минска.

«Когда создавалась ассоциация, своей главной задачей мы определили популяризацию любительского спорта среди болельщиков и игроков. Уверен, что международный турнир ABL World Cup стал первым и удачным опытом. А уже через две недели, с 5 по 9 мая, состоится следующее мероприятие для баскетболистов-любителей. Оно пройдёт в городе Сочи», — рассказал представитель Ассоциации Баскетболистов Любителей Александр Литасов.

Организатор ABL World Cup — Ассоциация Баскетболистов Любителей при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы. Отборочный этап проходил среди 5000 претендентов в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Алма-Ате, Астане, Ереване, Минске.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023