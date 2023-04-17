Команда из Москвы завоевала первое место на международном турнире любительского баскетбола

В Москве завершился ABL World Cup — первый международный турнир баскетболистов-любителей. Первое место завоевала сборная команда из Москвы Team Mcnight. Ещё одна команда из Москвы – Team Slepuha – забрала серебро. Бронзу взяла сборная Астаны.

Всего за первенство боролись восемь команд из России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Мероприятие, которое проходило в GoArena, посетило более трёх тысяч человек, а онлайн-трансляция набрала более 20 тыс. просмотров.

Помимо матчей, участников и зрителей турнира ждали конкурсы трёхочковых и по броскам сверху. Отметим, что принять участие могли как игроки, так и болельщики.

Победителем конкурса трёхочковых стал представитель Беларуси Илья Моковский, а по броскам сверху – петербуржец Никита Бойков.

Итоговая турнирная таблица:

1-е место — Team Mcknight (Москва);

2-е место — Team Slepuha (Москва);

3-е место — сборная Астаны;

4-е место — сборная Алматы;

5-е место — сборная Владикавказа;

6-е место — сборная Еревана;

7-е место — сборная Санкт-Петербурга;

8-е место — сборная Минска.

«Когда создавалась ассоциация, своей главной задачей мы определили популяризацию любительского спорта среди болельщиков и игроков. Уверен, что международный турнир ABL World Cup стал первым и удачным опытом. А уже через две недели, с 5 по 9 мая, состоится следующее мероприятие для баскетболистов-любителей. Оно пройдёт в городе Сочи», — рассказал представитель Ассоциации Баскетболистов Любителей Александр Литасов.

Организатор ABL World Cup — Ассоциация Баскетболистов Любителей при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы. Отборочный этап проходил среди 5000 претендентов в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Алма-Ате, Астане, Ереване, Минске.