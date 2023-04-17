Эксперт: если вы считаете Джордана Пула отличным игроком, то вы не понимаете баскетбол

Известный журналист и эксперт Колин Коухерд считает, что американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул является переоценённым игроком.

«Если вы считаете, что Джордан Пул великолепный игрок, то вы ничего не понимаете в баскетболе. Если говорить о его игре, у него очень плохая защита. И это может стоить победы во второй половине матча. Нельзя давать Малику Монку набирать больше 30 очков. Нельзя позволять ролевым игрокам выдавать большие выступления», – сказал Коухерд в подкасте The Volume.

Ранее Стивен Эй Смит высказался о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз». Второй матч команд состоится завтра, 18 апреля, начало – в 5:00 по московскому времени.