Эксперт: если вы считаете Джордана Пула отличным игроком, то вы не понимаете баскетбол
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Известный журналист и эксперт Колин Коухерд считает, что американский защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул является переоценённым игроком.
«Если вы считаете, что Джордан Пул великолепный игрок, то вы ничего не понимаете в баскетболе. Если говорить о его игре, у него очень плохая защита. И это может стоить победы во второй половине матча. Нельзя давать Малику Монку набирать больше 30 очков. Нельзя позволять ролевым игрокам выдавать большие выступления», – сказал Коухерд в подкасте The Volume.
Ранее Стивен Эй Смит высказался о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз». Второй матч команд состоится завтра, 18 апреля, начало – в 5:00 по московскому времени.
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