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Стивен Эй Смит высказался о главном тренере «Клипперс» Тайроне Лю

Стивен Эй Смит высказался о главном тренере «Клипперс» Тайроне Лю
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит высказался о главном тренере клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайроне Лю. Смит назвал Лю лучшим тренером в баскетболе на данный момент.

«Нет никаких сомнений в том, что Тай Лю, возможно, лучший тренер во всём баскетболе», — приводит слова Смита «твиттер» NBA Central.

Напомним, после 82 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.

В ночь на 17 апреля мск в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 115:110.

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