Остин Ривз: любой, кто говорит, что мы играем в баскетбол не ради денег, — лжёт

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о том, что большинство игроков НБА не занимались бы баскетболом, если бы им не платили больших денег.
«Любой, кто говорит, что мы играем в баскетбол не ради денег, по моему мнению, лжёт. Потому что я чувствую, что, если бы им не платили, я не знаю, были бы они здесь и делали бы это.
Очевидно, что все любят баскетбол, да. Но я хочу зарабатывать как можно больше денег и быть как можно более успешным, независимо от того, где я нахожусь», — приводит слова Ривза Fansided.
Напомним, вчера в Мемфисе на арене «ФедЭксФорум» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:112.
В дебютном для себя матче плей-офф Остин Ривз набрал 23 очка и сделал четыре передачи.
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