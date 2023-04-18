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«Сакраменто» одержал вторую победу в серии с «Голден Стэйт», у Карри 28 очков

«Сакраменто» одержал вторую победу в серии с «Голден Стэйт», у Карри 28 очков
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и сделал пять подборов.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Сабонис - 24, Фокс - 24, Монк - 18, Хаертер - 15, Митчелл - 14, Барнс - 13, Лень - 4, Мюррэй - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Лайлз, Мету, Холмс, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 22, Томпсон - 21, Пэйтон II - 13, Грин - 8, Луни - 6, Муди - 4, Пул - 4, Болдуин Мл., Грин, Дивинченцо, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
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